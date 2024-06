Alonso Urrutia y Emir Olivares

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador la propuesta de la ex candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, de sancionar como traición a la patria la injerencia de un jefe del Ejecutivo en un proceso electoral está muy bien . Aunque de inmediato se deslindó de haber incurrido en una conducta similar: no somos iguales, yo soy demócrata; ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia, son como sepulcros blanqueados, son muy hipócritas .

Reviró la sugerencia de Gálvez recordando que él promovió una iniciativa aprobada en el Congreso para que se juzgara al presidente de la República por otros delitos del fuero común o del fuero federal, porque anteriormente sólo se le podía procesar por traición a la patria.