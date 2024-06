Aldo Anfossi

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 28 de junio de 2024, p. 24

La Paz., El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, confirmó la noche de ayer que las tres ramas de las fuerzas armadas –ejército, marina y aviación–, estuvieron implicadas y participaron del intento de golpe de Estado perpetrado antier y que, reveló, dejó a lo menos 14 personas heridas, algunas de ellas de bala.

La excepción fue el comandante de la policía que informó a Arce que él había sido convocado por los comandantes del ejército a sumarse a la intentona golpista, y que su decisión fue no acompañar esas acciones.

El gobernante, en una conferencia de prensa, hizo una larga narrativa de los sucesos vividos aquí, detallando cómo cuando el complot estaba en marcha y tanto él como el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, trataban de comunicarse con los mandos militares, estos rehusaron contestar las llamadas.

Cuando vimos que alrededor de la Plaza Murillo, donde el pueblo se concentraba y estaba en enfrentamiento con las fuerzas armadas que usaban armas de fuego, bajamos y enfrentamos a quienes estaban a lacabeza, los encaramos. Ahí, a los tres comandantes de fuerza, les instruyo que depongan esas actitudes y al general Zúñiga que repliegue a las fuerzas militares. Él me responde que no va a acatar mis órdenes; encaré también al vicealmirante Arnez (Naval), le pregunté si estaba en esa actitud, me dijo que no iba a acatar. Encaré al general Zagala de la fuerza aérea. En ese momento quedaba claro que estaba a la cabeza el general Zúñiga y los tres comandantes de las fuerzas , narró.

El presidente boliviano relató también que se rompió la cadena de mando porque no llegó la información (de lo que sucedía) más arriba, ni el comando en jefe tenía conocimiento de esto, pero claramente toda la información se retuvo en las tres cabezas de los comandantes de las tres fuerzas; hay que decirlo con claridad, de manera inconsulta, se acuarteló a las tres fuerzas; se ha infringido norma de todo tipo .

En cuanto a la puesta en marcha del plan sedicioso, narró que “hubo dos reuniones, una el martes y otra el miércoles en el Estado Mayor, con la participación de quienes toman la decisión de llevar adelante y ejecutar el plan, no solamente estaban involucrados militares, estaban también jubilados de las fuerzas armadas y también personal civil.

No puede ser que civiles estén metidos en esto, que personal que está en el servicio pasivo esté azuzando a los comandantes o planificando con ellos golpes de Estado, eso es inconcebible y la justicia tomará determinaciones , continuó.

Otro aspecto relevante de sus declaraciones fue cuando reconoció los engaños a los que fue sometido su gobierno por parte de Zúñiga, y las fallas de la contrainteligencia militar, lo cual explicaría por qué el gobierno estaba totalmente desinformado acerca de los movimientos y preparativos castrenses que se gestaron durante meses, pero que se precipitaron el miércoles, cuando los otros altos mandos entraron a la tentativa de golpe.

Inteligencia militar trabajaba para el comandante del ejército y nunca pasaba información al Ministerio de Defensa y mucho menos al Presidente del Estado, por lo tanto, uno de los temas centrales del por qué esto se estaba encubriendo y no sale a la luz hasta ayer (miércoles), es porque el área de inteligencia que debería estar alertando, no tuvo ninguna acción; es más, por eso tenemos más de 17 detenidos en el ejército, porque hay mucha gente involucrada que ocultó y no reportó la información correcta , explicó.

Contacto con ex mandatario

Ante una pregunta de si ha tenido en las últimas horas comunicación con el ex presidente Evo Morales, con quién tiene lugar una profunda, pero reciente, enemistad política, Arce expuso que lo llamó brevemente para informarle lo que ocurría y que tomara prevenciones.