Europa Press

Periódico La Jornada

Viernes 28 de junio de 2024, p. 9

Madrid. La nueva película de Yorgos Lanthimos, Kinds of kindness, llega a los cines hoy. Tras el éxito de Pobres criaturas, con la que Emma Stone ganó el Oscar a la mejor actriz, el cineasta griego repite con la intérprete estadunidense como protagonista en un filme cuyo elenco también cuenta con nombres como Willem Dafoe, Margaret Qualley o Jesse Plemons. Todos ellos, recuerda Pleemons, tuvieron que enfrentarse al reto de interpretar a tres personajes distintos para esta cinta de historias cruzadas y además hacerlo para un director tan singular como Lanthimos.

Yorgos es un maestro de una manera muy concreta y singular y es muy estimulante y alentador conocer a alguien que no intenta encajar en ninguna categoría y que, si se le presenta una, está dispuesto a romperla , afirma el actor en una entrevista para Europa Press en la que reconoce que el cine de Lanthimos puede resultar muy esquivo, ambiguo, difícil de comprender.

Pero también es extremadamente cálido y sabes que puedes contar con él. Se preocupa mucho y nunca intenta etiquetar nada ni encerrarse a sí mismo ni a ninguno de nosotros en una sola manera de pensar. Es una forma de trabajar muy experimental, y eso me encanta , resume el actor estadunidense que reconoce que la primera vez que leyó el guión de Kinds of kindness creyó no haber entendido gran cosa y experimentó emociones diferentes , aunque se lanzó de cabeza y aceptó el proyecto para trabajar con Lanthimos.