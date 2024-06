Asimismo, el documento establece que tanto la Conade como la Secretaría de Educación Pública (SEP) –en su carácter de superior jerárquico del organismo dirigido por Ana Guevara–, están obligados a remitir las constancias con las que acrediten haber cumplido con la ejecutoria de amparo en un plazo de tres días, y en caso de no acatar dicho ordenamiento se les impondrá, a cada uno, una multa de 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente en la Ciudad de México .

En entrevista con La Jornada, Jiménez explicó que dicho fallo ya se había dado en primera instancia, fue una sentencia de amparo, y Conade la recurrió. Posteriormente se fue al Colegiado y éste la confirma, es decir, contra esta sentencia ya no hay ningún recurso, es definitiva y el organismo debe cumplirla en el plazo establecido .

Agregó que Salas, quien ha sido tres veces campeona mundial en las pruebas de dobles, mixtos y equipos de su disciplina, dejó de recibir su beca luego de que la Conade la acusó de no haber comprobado recursos que recibió por parte del organismo.

Conade siempre establecía como una excusa, porque es lo que hace, dar excusas y no argumentos, que la beca no se pagaba porque había adeudos pendientes, lo cual no era cierto. En juicio nunca lo ha acreditado, jamás ha mostra-do pruebas ni ninguna documentación que lo compruebe, y con este fallo, el juez determinó que los supuestos adeudos son inexistentes.

Este amparo se suma a los que obtuvieron el nadador José Ángel Martínez, los clavadistas Alejandra Orozco, Randal Willars, Kevin Berlín, Jahir Ocampo, Gabriela Agúndez, Sergio Guzmán y Carolina Mendoza, así como la selección nacional de natación artística.