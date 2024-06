Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2024, p. 9

La deuda de entidades públicas estatales y municipales con los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se ubica en casi 78 mil millones de pesos, equivalente a un aumento 42 por ciento en tres años.

Ese dinero, con sus intereses, debería estar en las cuentas individuales para el retiro de los trabajadores. Hasta ahora, el instituto sólo ha logrado acuerdos con los gobiernos locales para el reconocimiento y pago de las aportaciones en su calidad de asegurador, es decir, en lo respectivo a salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales.

De acuerdo con un reporte oficial sobre el tema, a mayo pasado, 26 estados debían 10 millones 317 mil 754 mil 701 pesos. Sobre estos seguros, el Issste ha logrado algunos acuerdos con las autoridades locales con esquemas de pago para su liquidación en el mediano plazo.

Además, se hizo una reforma a la ley, por lo que la omisión en el pago de las aportaciones al instituto es una falta administrativa grave y la Secretaría de Hacienda puede retener a las entidades los recursos que correspondan a las cuotas en cada año fiscal.

En cuanto a los recursos no enterados a las cuentas individuales de los servidores públicos, nueve estados concentran la mayor parte del adeudo, en particular, en las secretarías e institutos de educación. De los casi 78 mil millones de pesos pendientes, Guerrero debe más de 15 mil, de los cuales, 12 mil corresponden a la Secretaría de Educación, que no se han cubierto desde 2008. Otro gran deudor es Veracruz, con 19 mil 138 millones 465 mil 52 pesos. De esta cantidad, la Secretaría de Educación acumuló 18 mil 353 millones 972 mil 87 de 2008 a 2014.