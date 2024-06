Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2024, p. 8

Ante la difusión de una fotografía en la que aparece el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, con el ex presidente Carlos Salinas, Andrés Manuel López Obrador aseveró que le tiene confianza al ex gobernador de Sinaloa. Y explicó: se trató de una fiesta convocada en Madrid por el empresario mexicano Juan Antonio Pérez Simón, un ex socio de Carlos Slim.