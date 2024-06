De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2024, p. 7

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que no vale la pena deliberar con el ex presidente Felipe Calderón, quien en un foro en España aseguró que la derrota de la oposición se debió a la falta de liderazgos y a la supuesta compra de votos.