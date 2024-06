La ex candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, presentó ayer una iniciativa para sancionar al Presidente de la República por el delito de traición a la patria cuando intervenga de manera indebida en procesos electorales, ya que actualmente la persona que dirige el Ejecutivo no puede ser castigada por dicha falta.

Pese a ello, se ha determinado que no es posible sancionar al Presidente de la República debido a que constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico y que la Constitución no prevé medidas administrativas específicas en su contra en estos casos , lamentó Gálvez.

Por lo anterior, dijo, es necesario reformar el Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para que ese tipo de conductas sean tipificadas como traición a la patria y castigadas con cárcel de entre 10 y 50 años, además de una multa de hasta 3 mil unidades de medida y actualización.