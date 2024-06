E

l presidente Adolfo López Mateos, un priísta que dejó buenos recuerdos, invitó a colaborar al ex presidente Lázaro Cárdenas como vocal ejecutivo de la Comisión del Río Balsas. Desempeñó el cargo hasta su renuncia el 16 de noviembre de 1964, al concluir el sexenio. El general michoacano agradeció al presidente con unas afectuosas palabras: hago patentes mis felicitaciones por su prestigiada labor al frente del gobierno de la República . Se decía que López Mateos le había dado el cargo para mantenerlo ocupado aquellos días en que el general había expresado su apoyo a la revolución cubana, incluso planteando llevar fuerzas armadas a la isla para defenderla de la agresión de Estados Unidos. Son circunstancias muy diferentes a las de hoy, pero Claudia Sheinbaum reveló que invitó al futuro ex presidente López Obrador a hacerse cargo de una tarea en su gobierno. Pero él volvió ayer a confirmar que se irá a su quinta chiapaneca. Ya tiene un plan de actividades: saldrá a caminar, dedicará muchas horas a escribir y no recibirá a nadie que no sean personas de su círculo familiar íntimo. Vendrá a la Ciudad de México a visitar a su esposa Beatriz y no sabe qué medio usará para transportarse. No desea escenas en las líneas comerciales. Si me quieren , déjenme seguir mi plan, expresó. Andrés Manuel ha sido una persona que ha llevado una vida muy intensa desde su juventud. No ha vivido la experiencia del retiro, de la jubilación. A algunas personas las lleva a la depresión. Ya veremos.

La incertidumbre de la ministra

La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dice que el Poder Judicial vive momentos de incertidumbre con motivo de la reforma en curso. Más bien la ministra es la que experimenta esa desagradable situación, no todos sus integrantes. Se va a quedar sin chamba, sin quincena, sin prestaciones y probablemente hasta sin pensión. Asistirá hoy a la Cámara de Diputados con los demás ministros a exponer sus puntos de vista… Van divididos.

Morenistas purasangre

Coinciden los presidentes Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en que le tienen un gran afecto a Gerardo Fernández Noroña, es muy valioso y un notable legislador. Sin embargo, no quedó incluido en el acuerdo por el cual serían compensadas las corcholatas que perdieran en la encuesta con cargos en el gabinete y el Congreso de la Unión. Como ganadora del proceso, Claudia está fuera de discusión, Marcelo Ebrard fue designado por ella como secretario de Economía, Adán Augusto López Hernández se perfila como futuro coordinador del grupo guinda del Senado y Ricardo Monreal de la Cámara de Diputados. Pero los dos aspirantes de los partidos aliados, Fernández Noroña, del PT, y Manuel Velasco, del Verde, no son morenistas purasangre –valga la expresión– y no entraron en el acuerdo original.