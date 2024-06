Hernán Muleiro

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2024, p. 8

A la edad en que la mayoría tiene sus primeros acercamientos a la composición, tres adolescentes tampiqueños editaron Guácharo, su disco debut, poblado de matices y pleno en expresividad.

El trío Delirio está integrado por Ari en batería, David en guitarra y Lía en el bajo y son el contraejemplo para cuando los adultos desconfían de los artistas cachorros.

Es tentador afirmar que el disco justifica las desaventuras de los tres jóvenes en la prepa para conseguirlo. La bajista Lía cuenta los periplos del grupo: “Yo sigo en esta escuela, pero a David y Ari los sacaron ya, no aguantaron tanta rebeldía. Nos conocimos en una preparatoria de música y artes súper libre, que está en la Universidad Autónoma de Tamaulipas; éramos niños de 14 o 15 años entrando a una universidad. Fue un golpe aprender a tomar decisiones, teníamos demasiada libertad y horizontes. Decidimos que queríamos grabar. Eran días donde decíamos: ‘no, pues ya tomamos las primeras dos clases; entonces, las siguientes ya no’.

“Como la casa de David queda cerca nos íbamos y regresábamos. Había semanas donde no nos presentábamos a clases, excepto una al día, para seguir grabando. Era necesario, de otra manera no se iba a grabar completo. También nos gustaba bastante ir a la playa y salir en general. Eso nos trajo consecuencias: una vez nuestra baterista Ari estaba en casa de David, y cuando su mamá llegó a buscarla a la escuela, no estaba; ahí tronó y la dieron de baja… Así terminamos de grabar el Guácharo: con escapadas, pero muy felices, nada arrepentidos, eso no ayuda a cambiar nada.”

No llevó mucho tiempo desde que los integrantes de Delirio se saludaron por primera vez hasta que formaron el grupo: Nos conocimos en el primer semestre, en la segunda parte de 2022; ahora estamos en cuarto o quinto semestre. Fue un clic instantáneo porque cada uno tocaba el instrumento necesario para una banda, pero primero nos hicimos muy amigos. Teníamos otro integrante llamado Gael, pero por problemas se tuvo que ir. En las presentaciones en Ciudad de México nos va a acompañar en teclados Cristian, mi novio. Seguimos buscando un cuarto integrante .

La pandilla

Lía describe Tampico: Tenemos la playa de Ciudad Madero, aunque hay pelea entre los ciudadanos de Madero y Tampico para saber de dónde es, pero no veo porqué catalogarla. También tenemos la Lagu-na del Carpintero, que no estoy diciendo que esté lindo allí, porquegracias a la presidencia han quitado muchos árboles y han puesto comercios; sólo lo hacen para atraer turistas y se descuida muy feo. Pero el centro está bonito. Ahora estamosinundados por la lluvia, pero un día normal es muy caluroso. Tenemos aquí una banda amiga muy buena que vuelve a los adolescentes frenéticos, se llama Protocolo Postergado, tiene una sesión editada y dentro de poco van a sacar su álbum .

Los gustos de Delirio son bien variados: “A mí me gusta la música ambiental, el rock progresivo, el sicodélico, la no wave y la new wave, también cualquier música con sintetizadores ambientales. A David le gusta el Free Jazz y el postpunk, y a Ari lo que a nosotros, es que somos una comunidad de tres personas”.