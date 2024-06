Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2024, p. 7

Vergüenza, película que acaba de estrenarse en el festival de cine de Guadalajara, pega duro.

Más que abordar temas de violencia y decisiones introspectivas, en la historia de Pedro y Lucio, dos adolescentes cuyas vidas y familias se ven entrelazadas de manera irreversible por un acto traumático, es un retrato actual del país y el estudio de un personaje a partir de la culpa , comenta a La Jornada Miguel Salgado, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) que ha editado un sinfín de trabajos; ahora, con esta historia, presenta su ópera prima echando mano de sus recuerdos de infancia y adolescencia, así como de hechos que a todos duelen en una sociedad descompuesta .

Salgado explora las complejidades de la violencia estructural que enfrentan las juventudes en México , creando una obra de tensión dramática que, además de conmover, conmociona por el sentido de responsabilidad que como sociedad hemos olvidado.

La idea del filme, afirma el director, tiene muchos años. La semilla surgió en 2011, con la noticia del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Esa tragedia marcó a muchos, entre ellos a Miguel, quien en sus cortometrajes ya ha abordado temas sociales.

“Siempre he tenido ese interés por el lugar donde crecí, por cómo crecí y porque antes de estudiar en el CCC egresé de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, así que tengo algo de rojillo y no puedo dejar pasar los temas de injusticia”, comenta.

Recuerda que cuando se dio a conocer aquella noticia, “mucha gente, como yo, nos quedamos helados. Surgieron preguntas, unas fueron: ¿qué está pasando en nuestra sociedad, que está tan descompuesta? ¿Por qué habíamos llegado a un lugar tan oscuro del ser? Entonces, entre esta parte social y la otra pregunta existencial o filosófica empiezan a surgir más interrogantes y la necesidad de narrar por qué grupos delictivos reclutan a chavitos para engrosar sus filas, y cómo otros, por falta de oportunidades, entran y dicen: ‘más vale vivir poco y bien, que mal y mucho tiempo’”.

Pero también, como en todo trabajo de creación, el aspecto personal permea la obra. La historia arranca con la anécdota de dos amigos que viven en un contexto bello pero difícil, como algunos municipios del estado de México, ahora tan penetrados por el crimen. Los amigos se van de pinta para buscar una oportunidad para probarse con un equipo de beisbol.

Un lugar olvidado

El director creció en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. Cuando tenía cinco años, ése era un lugar olvidado por Dios y muy peligroso, duro . Un día, su hermano mayor (de 15 años cuando él tenía cinco) simplemente se fue de casa.

“Dormíamos en el mismo cuarto juntos, de hecho lo hacíamos en el piso porque no había recursos. Esa vez se puso su pantalón de mezclilla y su suéter de la secundaria. Me dijo: ‘cuídate carnal’. Se fue… pasaron los días, la semanas. No había teléfono y mi madre lloraba porque tenía un hijo desaparecido. No supimos de él hasta como un mes y medio después, cuando regresó todo flaco, desnutrido, sucio. Se había ido a la frontera norte para hacer una prueba de beisbol porque quería ser jugador. Recuerdo esa agonía de mi mamá y eso es parte del personaje; incluso la madre en la historia se llama Estela, como la mía. Muchas cosas de Pedro (el protagonista), como la búsqueda de sí mismo y tener una familia disfuncional tienen que ver con mi infancia y mi adolescencia.”