Quiero escribir los versos más tristes esta noche / escribir, por ejemplo, la noche está estrellada , murmuró la voz de uno de los presentes. Seguimos los otros: Oh, inteligencia, soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo , dijo en voz baja una chica. El que se va se lleva su memoria, / su modo de ser río, de ser aire, / de ser adiós y nunca , continuó otro. Todo se hace en silencio. Como / se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el no al otro , y una voz ronca agregó: se van matando el uno al otro . Que tanto y tanto amor se pudra / ¡oh dioses!, un amor capaz de transformar el sapo en rosa , exclamó como un escupitajo el de mayor edad de nosotros. Pero los hombres del alba se repiten / en forma clamorosa, / y ríen y mueren como guitarras pisoteadas , recitó con prisa otro de los presentes. “En lo alto de la pirámide los muchachos fuman mariguana, /suenan guitarras roncas. / ¿Qué yerba, qué agua de vida ha de darnos la vida…?”, la pregunta quedó inconclusa, interrumpida por alguien urgido de recordar: De súbito me sales al encuentro, / resucitada y con tus guantes negros. / Para volar a ti, le dio un vuelo / el Espíritu Santo a mi esqueleto . Alguien intentó una respuesta recordando el final de Muerte sin fin: Desde mis ojos insomnes / mi muerte me está acechando, / me acecha, sí, me enamora / con su ojo lánguido. / ¡Anda, putilla del rubor helado, / anda, vámonos al diablo!

El silencio se hizo entre nosotros y escuchamos el silbido del tren que pasa a lo lejos cada madrugada, hacia las 3 de la mañana, sin preguntarnos nunca cuál es su destino. Como tampoco nos preguntábamos en esa época cuál podría ser el nuestro. Simplemente lo vivíamos sin pensarlo y lo íbamos haciendo en camino tratando de volver realidad los sueños.