Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 27 de junio de 2024, p. 2

El libro de ensayos Dinero y escritura (Sexto Piso), de Olivia Teroba, explora la relación existente y la que se desearía entre estos dos elementos, así como la problemática que surge cuando la creación literaria se vuelve una mercancía.

En entrevista con La Jornada sobre el título que aborda la economía personal, los premios y la presencia del cuerpo y las herencias familiares en la literatura, la autora habló del cuidado de quien escribe, el deber ser y la valorización de la escritura, el descanso necesario y la realidad del trabajo literario.

Teroba (Tlaxcala, 1988) comentó que el dinero tiene que ver “con qué tanto una puede construirse un espacio para escribir y dedicarse a esto en una sociedad donde la escritura no se valora económicamente y siempre hay que buscar otras maneras de mantenerse.

El dinero es como un mal necesario en esta sociedad, porque así funciona; dentro de esos límites es un símbolo de estatus, pero también hay sensaciones que tienen que ver con tener o no tenerlo, como la seguridad en el futuro, la confianza y determinadas certezas.

La narradora añadió que se debe pensar en escritores y artistas que recibían cuidados de sus familiares y en que algunos murieron en la miseria. Un mito alrededor de la escritura, que me interesa replantear o considerar ilógico en la actualidad, es que el sacrificio puede valer la pena; es decir, que se pueda sacrificar la salud mental, el tiempo o el cuerpo por la obra, pensando que quizá será algo trascendente .

En su caso, comentó que a veces pregunta a los alumnos de sus talleres cómo quieren que sea su escritura, algo que ella misma se cuestionó: “Qué quiero escribir, qué quiero decirle al mundo, cómo se lo voy a decir, cuáles son mis capacidades y hasta dónde llegar para seguir expresándome.

“Es saber el tipo el literatura que hago, la idea que tengo de quién puede querer leerme e ir desmontando mitos como el del éxito, que a veces relacionamos con los números de cuánto se ha ganado en un libro y que no necesariamente implica que haya un trabajo literario.

Es entender que así es y que cada quien va a escribir para donde quiera apuntar, pero en mi escritura intento que ésta dialogue con la literatura. Estar consciente de ello es una de mis herramientas para lidiar con lo que sigue después de escribir.

La ensayista refirió que su literatura está vinculada con su cuerpo, lo cual responde a las herramientas que utiliza para escribir e investigar. “Es el corpus del que yo me alimento, lo que más me nace escribir y más se me facilita porque llevo tiempo explorándolo. En un mundo ideal los libros podrían existir independientemente de sus autores”.