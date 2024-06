De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2024, p. 14

La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz envió al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta y dos textos sobre violencia política de género, porque consideró que le serán útiles para reconocer que ha incurrido en esa práctica en su agravio.

Luego de que la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determino que el mandatario cometió dicha infracción en su contra, la senadora del PAN señaló que no existe un régimen sancionador electoral aplicable al jefe del Ejecutivo federal frente a conductas infractoras que menoscaban el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todos los ámbitos .