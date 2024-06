Anselma, una de las mujeres originarias que habitan en el edificio, leyó un documento en el que hacen un llamado urgente, porque miramos que en medio del cambio de gobierno, más allá de resolver nuestras demandas, en especial la de vivienda, y continuar las mesas de diálogo, que por cierto no se avanzó en nada, nos quitan la luz .

En conferencia de prensa, algunas de las mujeres que habitan el inmueble detallaron que desde el mediodía del pasado jueves, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la luz debido a que el INPI no ha pagado el servicio desde que el inmueble fue tomado, en octubre de 2020, para exigir la construcción de vivienda indígena digna en diversos puntos de la capital.

Los inconformes mantienen el cierre de la vialidad con diversos objetos y un camión de una refresquera que retuvieron. Mientras daban la conferencia de prensa sumaron otro camión, ahora de la CFE, que transitaba a unos metros del edificio.

Los otomíes ya tuvieron una reunión con autoridades del gobierno capitalino, el pasado día 17 de junio, y sostendrán otra el próximo 1º de julio, pero hasta ahora no vislumbran una solución. “Anticipamos que, muy seguramente, se está preparando una salida violenta ‘al conflicto’ como ellos le llaman”, alertaron.

“Adelfo Regino Montes (titular del INPI) está en la antesala de entregar las instalaciones del organismo, pues como han de recordar, a dos años de la creación del instituto, en 2018, sus oficinas centrales le fueron tomadas; es decir, de seis años como titular del INPI, sólo tuvo la gloria de despachar dos años, el resto lo hizo en el exilio.”