Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2024, p. 9

Aun cuando distan tres meses para concluir su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió ayer algunas facetas de su futuro: se retirará con una pensión del Issste de entre 25 y 30 mil pesos, suficientes para vivir en Palenque; las regalías de sus libros las destinará a su esposa y su hijo menor; sólo reaparecería públicamente en caso de una situación gravísima , ya sea una invasión al país o una guerra, porque primero es la patria .

Y si bien recientemente aseveró que sólo atendería una petición de su presidenta para dejar su retiro, esta vez estimó que eso no sucederá, yo creo que no va a hacer falta, porque la presidenta electa es giganta. Y ahora sí estamos hablando bastante. En las giras aprovechamos para hablar, porque ya terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque y ya no quiero nada . Precisó que su sucesora, Claudia Sheinbaum, no le ha sugerido abandonar esa postura de ausentarse de la vida pública.

Desde Palacio Nacional anticipó que habrá conferencias hasta el último día de su gobierno, el 30 de septiembre. En esa fecha, anticipó, sólo responderá un par de preguntitas , porque nada más les voy a decir que vamos a despedirnos, pero a ver ser fiestón. Se van preparando, ¿eh?, porque el martes es el día de la entrega de la banda .

Afecto a la gastronomía mexicana popular, ya desde ayer vislumbró las viandas que se servirán para entonces, un catálogo de la garnachería nacional: “chocolate, café, tortas de lechón, tamales, cochinita pibil, zacahuil; tortas de tamal, digo, perdón, de chilaquil, las guajolotas, de todo. Picadas, tlacoyos. También unas tlayudas con asiento para que amarre bien con el…, pan de cazón de Campeche, pan de burro, de todos los quesos, y chanchamitos. Garnachas…”