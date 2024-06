Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2024, p. 7

El magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, se pronunció a favor de la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre y cuando sea muy escrupulosa , para que el sistema de elección de magistrados no sea de índole político-electoral.

En entrevista, aseguró que es urgente la modificación porque no hay ninguna estadística o encuesta que refiera que existe una justicia pronta y expedita, por lo que hay una constante entre la sociedad mexicana: que todos somos víctimas de la injusticia .