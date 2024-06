S

i hemos de admitir, y cómo no, aquello de que mediante el lenguaje es posible mentir, pero el lenguaje no miente, habremos de admitir no menos, y convencidamente, de que en la escritura poética se ejerce el derecho a alcanzar la verdad (simbólica, no lógica, no histórica) que aun sin mentir el lenguaje diario (o especializado, mas no poético) suele ocultarnos tras un –ya denso, ya ligero– velo de neblina. Lejos de incrementarla, aclarar esa neblina es labor del poeta.

El del poema es un lenguaje anormal –más de una vez hemos dicho raro –, y no por ello no natural. Su naturalidad evade, no contradice, la norma. Es anormal en el sentido en que, también, es alógico u obedece a una lógica particular, la de la imaginación.