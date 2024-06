L

a disputa por el liderazgo del grupo morenista en el Senado va más allá de lo inmediato. Según los astrólogos de la política, el ocupante de ese cargo se convertirá automáticamente en candidato a la Presidencia en 2030. Curiosamente, volverían a competir Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, así como Marcelo Ebrard. Asimismo, Ricardo Monreal, agandallado de la fracción mayoritaria de la Cámara de Diputados, aspiraría a figurar para la grande , pero la diputación le durará sólo tres años, ya que, se supone, el Congreso votará para eliminar la relección. Así que tiene complicado el futuro. Monreal es la némesis de Claudia Sheinbaum. La enfrentó por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y de nuevo en 2024.

Los ex presidentes del prianismo

Los ex presidentes han encontrado un refugio en España, un lugar seguro para mover sus negocios y hasta para comprar una segunda nacionalidad. Por allá siguen Salinas de Gortari, Peña Nieto y el afamado Comandante Borolas. El Confidencial acaba de publicar la reseña de un sarao que reunió a personajes de las finanzas y la política. Festejaron al empresario del sector telefónico Juan Antonio Pérez Simón, conocido en México por su relación con Carlos Slim. Entre los invitados a la fiesta de este lunes , dice, se encontraban la baronesa Thyssen, el embajador de México en España, Quirino Ordaz, y su esposa, Rosy Fuentes de Ordaz; la cantante Rosa López; el ex presidente del Gobierno José María Aznar y su esposa, Ana Botella; el empresario Luis Miguel Rodríguez, el escultor dEmo, los abogados Teresa Bueyes y Pedro Alemán, la ex miss peruana Ingrid Yrivarren y la hija de Pérez Simón, María José .

Oríllese a la orilla

Aparece en una foto, ya no en el centro como antes, sino en una orilla, Carlos Salinas de Gortari, bastante subido de peso. Ya anda ochenteando. No fue convidado a esa fiesta Peña Nieto, pero fue visto en redes sociales, solitario como un ostión en su concha, comprando calcetines en una tienda madrileña de moda. Sic transit gloria mundi.¿Volverán a México con el nuevo gobierno? El Comandante tenía esperanzas en Xóchitl, lo seguirá pensando. Además, está el pendientito de García Luna, no sabe en qué medida lo ha involucrado en sus declaraciones ocultas.