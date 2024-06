Asegura que el Poder Judicial necesita tener sentido social

l pasado domingo se vivió un hecho histórico en la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco: una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, bajó a la plaza pública con un dato espeluznante: poco más de 50 por ciento de los asuntos que ahí se ven son de corte fiscal, de entes privados que buscan ampararse y así evitar el pago de impuestos. Pero en los casos en que la Corte debe intervenir, se retrae a su escondrijo. ¿Motivo?: el que demandó no indicó que se le estaba vulnerando un derecho constitucional, por lo que se de-secha el asunto. Pero no toquen a Salinas Pliego, no, porque el ministro Luis María Aguilar lo defenderá a capa y espada (La Jornada, 17/9/23).

Lo que pasó en esta colonia es más que un simple mitin. Es una señal de que las aguas judiciales van tomando otro trayecto (y que necesitan hacerlo) hacia ríos más ciudadanos. La imagen fue clara: frente a más de 100 personas coreando Reforma total al Poder Judicial y en una de las la colonias más populares de la ciudad de México, entre un kiosco, un vendedor de chicharrones y un mercado, una ministra decidió hacerse una con el pueblo y así compartir y socializar ese dolor de injusticia que todos hemos sentido.

Mauricio Maniau Mancilla

A la libertad de Assange

Wikileaks se hace un torrente

por libertad de Julian:

los imperios no podrán

impedir que sea la gente

informada y que se enfrente

a la maldad soterrada

cual si no pasara nada;

que de Assange su ejemplo vivo

siga sin quedar cautivo,

que el derecho de expresión

fluya sin interrupción

y justicia sea el motivo.

Benjamín Cortés V.

Desconfía de que el fundador de Wikileaks realmente quede libre

Congratulémonos todos por Julián Assange y su salida de la cárcel londinense. Mucho ojo, sin embargo, porque en su viaje a Australia hará escala en una base militar de las Islas Marianas, con una corte de justicia que, para todo efecto, está en territorio de Estados Unidos. El arresto tan anhelado por ese gobierno y sus agencias puede dictarlo un juez local.

Lo siento, pero no puedo evitar la desconfianza. Assange deberá quedar bajo protección judicial explícitamente favorable y hasta entonces se podrá cantar su libertad. Temo a los griegos hasta cuando hacen regalos , dijo, según Ovidio, el desconfiado troyano Laocoonte frente a cierto gigantesco caballo de madera.

Anselmo Galindo

Aclaración de lector por el título de su carta

En mi comentario (amablemente publicado ayer en esta sección), nunca opiné que La familia se ha desmantelado a causa del neoliberalismo , sino que no hay nada más neoliberal que la igualdad de género promovida desde los años 70. Dos planteamientos muy distintos.

Si se va a cambiar el título originalmente ofrecido, ojalá no tuvieran que hacerlo tergiversando la idea central del comentario, ya que esto va en contra de algunos principios esenciales que a nadie interesa abolir.

Andrés Bucio

Solicita que la CFE le permita firmar nuevo contrato de servicio

Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

Me dirijo a usted con la esperanza de recibir apoyo y visibilidad a una situación que considero injusta y que afecta directamente mi derecho a los servicios básicos en mi hogar.

Recientemente adquirí una casa habitación mediante un remate bancario. Este proceso legal se prolongó por más de cinco años, durante los cuales la propiedad se encontraba habitada por ajenos al juicio. Estas personas, desafortunadamente, no pagaron los recibos de luz, y se acumuló una deuda que asciende a más de 15 mil pesos.

Es importante resaltar que el contrato de luz aún está a nombre del anterior dueño.

He intentado iniciar un nuevo contrato con la CFE, pero me han informado que no es posible debido a la deuda pendiente del servicio eléctrico; deuda que, reitero, no me corresponde, ya que fue generada por los ocupantes anteriores y con un contrato que no está a mi nombre.

La negativa de la CFE a permitir la creación de un nuevo contrato me está afectando seriamente, puesto que requiero que el servicio esté a mi nombre como legítimo propietario.

Espero que con su ayuda, la CFE pueda reconsiderar su postura y permitirme tener acceso a un nuevo contrato de luz, para regularizar el servicio y el pago del mismo.

Agradezco de antemano su atención y apoyo a mi solicitud. Estoy a su disposición para proporcionar cualquier documentación o información adicional que se requiera para verificar los hechos y la legitimidad de mi caso (número de servicio: 516100411110).

Carlos Montiel Trujano