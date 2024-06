Biden le pidió no hacer pública en ese momento la petición: “La leyó y me dijo: ‘Déjeme ver’. Yo le dije que tenía interés en informarlo, en hacerlo público. Y él me dijo: ‘¿Por qué no nos esperamos?’ Y no dije nada, pero sí a los familiares de Assange les entregué los documentos”.

Claudia Sheinbaum aplaude la excarcalación

Por su parte, Claudia Sheinbaum, al celebrar la libertad del periodista australiano, recordó en X que el 14 de septiembre de 2022, como jefa de Gobierno, entregué las llaves de la Ciudad a Julian Assange a través de su familia , pues representa la verdad y la libertad de expresión .

Se hace justicia: Bárcena

La canciller Alicia Bárcena también celebró la liberación de Julian Assange y destacó que el presidente López Obrador siempre abogó por su libertad ante Biden y Trump.

Señaló que el periodista australiano estuvo preso mil 901 días en Belmarsh, Reino Unido, “por algo que me parece fundamental, que fue poner a disposición de la gente información muy importante.