Estas mismas organizaciones, junto con otras, enviaron una carta al gobierno de Biden en febrero de 2021, un mes después de llegar al poder, instando a que abandonara los esfuerzos para extraditar a Assange e insistiendo en que el caso representaba una amenaza grave a la libertad de prensa . Pero aunque algunos tenían esperanza de que el nuevo gobierno buscaría poner fin al caso ante estas criticas, no fue hasta muy recientemente que hubo indicios de que se buscaba una forma de concluir esta hazaña legal. Biden y su gente “podrían haber abandonado este caso hace tres años… todos los grupos principales de libertades civiles y derechos humanos se lo imploraron repetidamente… pero sintieron la necesidad de enfatizar de nuevo que creen que obtener y publicar documentos secretos del gobierno es un delito…. El Departamento de Justicia quería condenarlo bajo la Ley de Espionaje por actos de periodismo”, escribió Trevor Trimm, director del Freedom of the Press Foundation, en The Guardian.

Arresto prioritario

El caso legal estadunidense contra Assange, impulsado por el gobierno de Donald Trump, se inició en 2017, cuando se declaró que su arresto era una prioridad , y para ello en 2019 convenció a un gran jurado federal de aprobar una acusación con 18 cargos relacionados con la filtración y difusión de documentos oficiales estadunidenses, entre ellos los famosos archivos enviados a Wikileaks por Chelsea Manning, que incluyen datos sobre graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra en Irak y Afganistán, como más de 250 mil cables diplomáticos. [https://www.jornada.com.mx/2019/04/12/politica/007n1pol].

Manning fue enjuiciada durante el gobierno de Barack Obama en una corte militar en 2013 y condenada a 35 años de prisión. Obama conmutó su sentencia en 2017. Y aunque el Departamento de Justicia contempló perseguir a Assange, decidió no proceder ante argumentos de que eso sería criminalizar actividades realizadas por periodistas en los grandes medios. Pero eso no le importó al gobierno de Trump.

Assange enfrentaba una condena máxima de 170 años de prisión. Durante su estancia en Belmarsh, desde donde él, sus abogados, su familia y una red de defensores luchaban contra su extradición a Estados Unidos para ser enjuiciado, fue tratado como uno de los reos más peligrosos, mantenido aislado en su celda 23 horas al día.

Varios de estos archivos fueron entregados por Wikileaks a algunos de los principales medios del mundo para evaluarlos y publicarlos. Pero por alguna razón, ninguno de esos medios estadunidenses, al recordar lo que recibieron y cómo trabajaron con el medio fundado por Assange, ofrecieron un vínculo, como es costumbre, a Wikileaks, ni recordaron por qué, más allá de criticar al gobierno estadunidense por su persecución legal de Assange, no protegieron a sus fuentes. El sitio de Wikileaks es: https://wikileaks.org/.

En México, La Jornada fue seleccionada para manejar decenas de miles de cables diplomáticos del Departamento de Estado relacionados con México y la relación bilateral.