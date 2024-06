Representantes de Estados Unidos caracterizaron a Wikileaks como un sitio web que pretendía deliberadamente sacar a la luz información militar y de defensa sensible que amenazaba la seguridad nacional. Acusaron a Assange de animar a altos cargos a revelar dicha información, mencionando los documentos filtrados por la ex analista de las fuerzas armadas Chelsea Manning.

Al término de la audiencia, su abogado, Barry Pollack, dijo que el trabajo de Wikileaks continuará y Assange, no tengo ninguna duda, será una fuerza continua para la libertad de expresión y la transparencia en el gobierno. Es una voz poderosa y una voz que no puede ni debe ser silenciada , informó The Guardian.

Están ante mí para ser condenados en esta acción penal , indicó Manglona. “Me gustaría señalar lo siguiente: el tiempo importa. Si este caso se hubiera presentado ante mí en algún momento cerca de 2012, sin el beneficio de lo que sé ahora, que usted cumplió un periodo de encarcelamiento... en aparentemente una de las instalaciones más duras en Reino Unido.

“Hay otro hecho significativo –el gobierno ha indicado que no hay víctima personal aquí. Eso me dice que la difusión de esta información no dio lugar a ninguna lesión física conocida. Estos dos hechos son muy relevantes. Yo diría que si esto fuera aún desconocido y más cercano a (2012) no estaría tan inclinada a aceptar este acuerdo de culpabilidad que tengo ante mí.

Pero estamos en el año 2024 , continuó la juez, y agregó que había que considerar el caso y los siete años de prisión de Manning. Parece que sus 62 meses... eran justos y razonables y proporcionales al tiempo real de prisión de la señora Manning , dijo la magistrada al reconocer el calvario de 14 años de Assange.

Expuso: sobre la base de este caso de espionaje muy grave en su contra ... lo sentencio a un periodo de tiempo cumplido. No estoy imponiendo ningún periodo de libertad supervisada. Con esto, señor Assange, parece que le deseamos un feliz cumpleaños anticipado. Tengo entendido que su cumpleaños es la semana que viene. Espero que comience su nueva vida de forma positiva .

Assange abandonó la sala entre aplausos; saludó con la mano a los congregados antes de subir a un vehículo sin dar declaraciones.

El Tribunal Superior de Londres lo dejó antier en libertad bajo fianza tras el acuerdo, y de ahí se dirigió a las Islas Marianas del Norte e hizo una escala técnica en Bangkok, capital de Tailandia.

Debe 782 mil dólares

Assange ahora está endeudado por 782 mil dólares a raíz de su traslado a Saipán y luego a Australia. Wikileaks llamó en X a colaborar en una financiación colectiva que está a poco más de la mitad de su objetivo de 520 mil libras esterlinas, informó The Washington Post.

El ex juez español Baltasar Garzón, uno de sus abogados, celebró que pueda por fin ser un hombre libre después de casi 14 años de lucha, privado de libertad en las condiciones más adversas .

El gobierno australiano pidió su liberación a Estados Unidos en varias ocasiones. Esto no es algo que haya sucedido en las últimas 24 horas , dijo hoy el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y agregó: Esto es algo que se ha considerado, se ha trabajado con paciencia y se ha trabajado de forma calibrada, y así es como nos comportamos en Australia .

Fue detenido por primera vez en Reino Unido en 2010 en virtud de una orden de arresto europeo, a raíz de acusaciones de violación sexual en Suecia, que él negó, pero tuvo que purgar un arresto domiciliario en su casa rural inglesa, hasta que en mayo de 2012 el Tribunal Superior de Londres accedió a su extradición a Oslo, que más adelante dio por cerradas las causas contra Assange.

En junio de ese año, el periodista se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo siete años, durante el gobierno de Rafael Correa. Con la llegada al poder de Lenín Moreno en el país sudamericano, Quito dejó de dar asilo al australiano, y Assange fue sacado en abril de 2019 a rastras de la sede diplomática y recluido en la prisión de Belmarsh, donde permaneció hasta el lunes pasado.