San Cristóbal de Las Casas, Chis., La directiva del ejido Tila afirmó que respeta las casas de los pobladores y avecindados que se encuentran desplazados desde el 7 de junio y han habitado en esas tierras, pero no permitirá más construcciones ni la compraventa de solares.

En su documento, el ejido expresó a los habitantes: Muchos de ustedes tienen bastante tiempo de vivir en estas tierras, cuya propiedad de los 836 capacitados está amparada por resolución presidencial fechada el 30 de julio de 1934, por lo tanto, conocen, saben y les consta que nos regulamos conforme a la Constitución, la Ley Agraria vigente desde 1992, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo .

Subrayó que la Constitución señala que como pueblo indígena tenemos derecho a crear normas para lograr la convivencia en paz; la Ley Agraria señala que tenemos derecho a regular el uso de las tierras ejidales, y los instrumentos internacionales señalados mencionan y obligan al Estado mexicano a respetar nuestro derecho de obtener recursos para financiar nuestras actividades autonómicas o de ejercicio de nuestro legítimo derecho de autonomía .