Miércoles 26 de junio de 2024, p. a12

Francia aún no enamora. En el cierre de la fase de grupos, estuvo a punto de naufragar ante Polonia en la casa del Borussia Dortmund. Con la nariz todavía en recuperación y una máscara protectora, Kylian Mbappé hizo que la esperanza de los Bleus se mantuviera en su reaparición en la Eurocopa, pero nada pudo detener la eficacia de Robert Lewandowski, su futuro rival en el Barcelona, para evitar el empate 1-1 en el Grupo D.

Mbappé, con un antifaz parecido al de la serie de las Tortugas ninja, convirtió un gol de penal y celebró frente a los hinchas franceses a los 56 minutos, cuando engañó al portero Lukasz Skorupski al cruzar su remate al poste contrario. Para no causar ruido en la toma de los fotógrafos, el flamante refuerzo del Real Madrid se quitó la protección y dejó que sus compañeros lo abrazaran sin reparar en el riesgo de sufrir un contacto de nuevo en la nariz.

La alegría de los Bleus duró apenas un suspiro, especialmente porque Lewandowski, siempre peligroso en los centros al área, niveló las cosas con otro tanto de la misma manufactura que Mbappé. El referente del Barça falló en primera instancia su remate desde el manchón penal, pero el árbitro determinó que el arquero francés Mike Maigan se adelantó de la raya y ordenó repetirlo.

Sólo entonces Lewandowski clavó la pelota en el ángulo inferior con su segundo intento (77). Los más de 30 mil franceses en las gradas del Signal Iduna Park guardaron silencio. El resultado llevó a los Bleus al segundo lugar de su sector, como escolta de Austria. Y ese fue el mayor triunfo de los polacos en esta edición de la Eurocopa, pues llegaron eliminados de antemano al quedar en la última plaza con apenas un punto.

No me siento frustrado. El objetivo era quedar primeros en el grupo, pero cuando no ganas tienes que aceptarlo , consideró el técnico Didier Deschamps. Ustedes interpretan el fracaso como quieren. Esto es futbol. Estaría más inquieto si no generáramos ocasiones en ataque, pero hay un margen de mejora , agregó.

El caballo negro

En pleno verano en Europa, Austria disfruta su primavera. Con un gol de Marcel Sabitzer en la recta final del partido contra Países Bajos (3-2), avanzó a octavos de final del torneo como líder del Grupo D, un punto por arriba de la subcampeona del mundo Francia.