Si llegara a vencer a Venezuela en su siguiente partido en la fase de grupos, el plan de Lozano podría incluir aún más invitados. Especialmente, porque en su avance a los cuartos de final evitará a la campeona Argentina, líder del Grupo A y un rival que ha acentuado su dominio en el futbol internacional. Lo importante es seguir creciendo, porque el próximo partido nos puede poner a las puertas de la clasificación , advierte el ex futbolista en conferencia de prensa.

Muy lejos de Brasil o Argentina

No estamos ni cerca de hacer lo que Brasil o Argentina , puntualiza el ex entrenador nacional, Miguel Herrera. Tal vez a Jimmy le cayó de sorpresa conducir este proce-so. Puede tener muchas condiciones para ser entrenador, pero esa silla es superexigente para cualquiera. No basta sólo con ganar un partido , agrega.

En una de sus renovadas medidas para esta Copa América, Lozano determinó dejar a cinco elementos que habían sido regulares en procesos anteriores –algunos identifica-dos como líderes del vestuario, como Guillermo Ochoa y Héctor Herrera–, para iniciar el camino rumbo al Mundial de 2026 con un grupo de jóvenes que aún son promesa.

En el historial de duelos en la Copa frente a la Vinotinto, el Tricolor registra victorias en las ediciones de 1995 y 1999, mientras en el torneo centenario de 2016 el encuen-tro terminó empatado.

México siempre es un equipo fuerte. Para nosotros, es un momento clave por lo que estamos viviendo. Debemos mantener esa solidez que mostramos ante Ecuador (ganaron 2-1) para salir victoriosos , sostiene el venezolano Eduard Bello, actual delantero en la Liga Mx con el Mazatlán FC.