Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2024, p. a10

Mientras México no cuente con una federación estable, la posibilidad de que la natación destaque a escala internacional estará estancada.

Jorge Iga, nadador clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024, atribuyó el bache por el que pasa la disciplina a los conflictos legales por los que atraviesa la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Tenemos el respaldo del Comité Olímpico Mexicano (COM) que está llevando la Comisión Reorganizadora, han hecho un buen trabajo, pero no podemos tener un crecimiento sin una federación y directivos estables. También es importante que los jóvenes no tiren la toalla a temprana edad, generen sus propias oportunidades y crean en ellos mismos , comentó el seleccionado, quien competirá en la prueba de 100 metros libres.

Iga se convirtió en el primer tricolor que tendrá presencia en la prueba reina de la natación en 32 años. El último que participó fue Rodrigo González en Barcelona 1992. Su clasificación fue toda una odisea, ya que no tenía pensado competir en Monterrey, sino en Canadá.