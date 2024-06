Yo no sabía que eso que estaba ocurriendo sería parte de la historia, no sólo del boxeo, sino de cómo las mujeres tenemos barreras tan absurdas como una ley que nos impedía ejercer un deporte profesional con libertad , señala.

▲ Orgullosa, La Guerrera muestra el anillo que la acredita como miembro del Olimpo del boxeo. Foto Juan Manuel Vázquez

Fue como si caminara dentro de un túnel oscuro que me separaba del público; sólo recuerdo cómo se me reveló el cuadrilátero con todas sus luces y brillos , cuenta.

“Escuchaba las palabras de desprecio o de burla de los hombres. Y pensaba: ‘carajo, no sé por qué me gritan si yo también me rompo la madre entrenando en el gimnasio. Hago lo mismo que mis compañeros y a ellos no les faltan al respeto’. Y así esperaba a que sonara la primera campanada de esa noche hace 25 años.”

Después de esa experiencia inaugural, peleó dos veces más en la Arena México en ese mismo año, en septiembre y de nuevo con Mariana Juárez en diciembre. Pero notó que en esos seis meses hubo un cambio sustancial en el público que acudía al boxeo. El número de mujeres creció como audiencia y los hombres se vieron obligados a respetarlas por la entrega que daban estas peleadoras.

Esa generación de pioneras hicimos que muchos se tragaran su palabras. Esas mismas que nos gritaron cuando debutamos se las tragaron. Ahora nos veían con respeto, porque salíamos a dar verdaderas batallas , enuncia sin ocultar un dejo dulce de venganza.

El público dejó de ser un adversario y las mujeres empezaron a asistir de manera regular al boxeo. Después de esa victoria cultural, se dieron cuenta que el verdadero rival a vencer, aún en esta fecha, son los promotores, porque son esos empresarios del deporte quienes no las querían incluir en las carteleras y hasta el día de hoy han sido reacios a pagar sueldos equitativos.

Aún queda mucho por hacer. El boxeo femenil ya es una realidad que ha ganado respeto como deporte y negocio. Sin embargo, hasta ahora, una mujer que trabaja como boxeadora en México no puede vivir de esto. Todavía debe buscar otros ingresos o tener un empleo distinto para poder subsistir, porque del cuadrilátero no viven las peleadoras , lamenta.

Ana María hace una larga lista de personas cuando quiere agradecer todo lo que el boxeo le ofreció en la vida. Recuerda los días inciertos en Ciudad Nezahualcóyotl, la función del 3 de julio de 1999, la pelea y el público, y sobre todo, el esfuerzo de todo un gremio de mujeres encabezado por Laura Serrano. Todas ellas derrumbaron medio si-glo de prejuicios.