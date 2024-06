Fabiola Palapa Quijas

Miércoles 26 de junio de 2024, p. 5

Convertirse en un bailarín profesional y formar parte del programa educativo que ofrece el Royal Winnipeg Ballet en Canadá es el sueño del joven tapatío Saúl Alfaro, quien recientemente obtuvo una beca completa para participar en la sesión de verano de la división profesional del RWB que se imparte del 1º al 20 de julio.

El joven, durante ese periodo, realizará una serie de evaluaciones como parte del proceso de audiciones para ingresar al programa profesional ofrecido por el RWB, conocido como el Ballet Academic Program, acreditado mundialmente por su excelencia en la formación de bailarines de ballet de alto nivel.

Estoy muy emocionado por esta beca y agradezco a toda mi familia y maestros que me han acompañado en todo este proceso. Estoy contento, esperando que llegue el verano para irme a Canadá , expresó el intérprete de 12 años a La Jornada.

El viaje de Saúl en el mundo de la danza comenzó a la edad de 9 años, explorando estilos como el flamenco, la danza española y la contemporánea, así como el jazz. Antes de tomar clases de danza española había probado con otras disciplinas, pero ninguna me había gustado tanto como la danza, sabía que quería bailar, porque escuchar la música y los pasos hace que me suelte en el escenario, luego llegué al estudio y empecé a bailar ballet y eso me hizo conocer nueva música, la que me llama, abre mi corazón. Es una sensación muy bonita y estoy feliz .

La beca para Saúl es muy significativa, ya que el RWB no tenía planes de ofrecer becas para la sesión de verano. Sin embargo, el talento del joven inspiró a la Facultad Artística de la escuela a otorgarle esta oportunidad única, demostrando así su compromiso con el apoyo a los jóvenes en el campo de la danza.