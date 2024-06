Omar González Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de junio de 2024, p. 5

Usar la música como un espacio libre de violencia es el objetivo del coro Corazón que Arde, creado en 2021 por la maestra Adyani Gámiz Vargas, quien, en compañía del mariachi Perlita de Occidente, cantará para celebrar el 142 aniversario del natalicio del abogado, periodista e historiador Isidro Fabela.

En entrevista con La Jornada, Gámiz habló sobre la presentación que tendrán hoy en el Museo Casa del Risco. “Nuestro objetivo es crear un espacio libre de violencia mediante la música. El coro nació durante la pandemia de covid-19, situación que nos causó muchos estragos y nos llamó a la reflexión sobre nuestra relación con los demás.

“Una de las problemáticas que detecté cuando fui estudiante es que algunos profesores muestran desprecio hacia quienes no tienen una formación previa en la música. Esta disciplina es un lenguaje universal, y para mí fue muy traumatizante que a los 12 años mis maestros pensaran que ya no iba a destacar porque me consideraban ‘una viejita’, cuando uno en realidad sólo es un niño”, aseguró Adyani Gámiz.

Esto la llevó a comprender que faltan espacios para personas, tanto jóvenes como adultas, en los que puedan acercarse a la música sin sentirse presionados. Afortunadamente estamos en otro momento de la historia y, ahora que nos toca enseñar a nosotros, no queremos que otros padezcan el trato que recibimos en el pasado , afirmó la corista.

“Nuestra invitación es que vengan con nosotros a cantar sin miedo, ayudamos a niños y adultos. Son bienvenidos todos a los que les cerraron las puertas con argumentos como ‘Tú no, ya eres muy grande’, porque aquí sí van a poder experimentar y gozar la música.”

Con Corazón que Arde, Gámiz quiso romper con los moldes establecidos para hacer a un lado los prejuicios que limitan la relación personal que cada ser humano tiene con la música. La idea fue renovar, difundir y defender la tradición musical mexicana abarcando desde la música académica hasta la popular, con los estandartes del respeto y el amor hacia los demás.