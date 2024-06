Enfatizó que si ese tipo de prácticas intervencionistas continúan, no se podrá llevar una relación respetuosa y de colaboración entre los gobiernos de México y de Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el ex secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo haya juzgado las reformas constitucionales que envió hace unos meses al Congreso, y advirtió que la posición del ex funcionario está relacionada con una política de esa nación de meter las narices en todas partes .

–¿Por qué hay tanto interés de Estados Unidos en la reforma judicial de México? –se le preguntó.

–Porque están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes –respondió el tabasqueño.

Ante los argumentos de que la reforma judicial afectaría las relaciones y le daría poder a los cárteles, el titular del Ejecutivo federal enfatizó: “no afecta nada, son puros inventos. Es que ellos se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe, de ‘América para los americanos’, entendiendo que América son ellos nada más. Hay una actitud, una corriente muy intervencionista (…) si eso sigue, pues entonces no se va a poder llevar una relación respetuosa, de cooperación.