a derecha autóctona no pudo, fallaron todas sus campañas sucias, por lo que ahora entra en acción el equipo de refuerzo, los gringos. El tema es lo de menos, porque si de golpear se trata, ha recorrido todos de la A a la Z, pues lo importante para ella y sus asociados es hacer escándalo. Como aquí ya se calmaron las aguas electorales (aunque Xóchitl padece de verborrea), lo relevante es agitar, meter miedo con pronósticos catastróficos. De plano, no tiene remedio.

Lo anterior viene a colación porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador mencionó varios asuntos en los que la derecha y los gringos quieren meter la mano hasta el fondo. De hecho, la semana pasada la DEA quiso hacer ruido con el tema de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. Como en tantas otras ocasiones, no pasó de la provocación, pero insisten.

Entonces, quien ahora pretende hacer escándalo es Mike Pompeo, ex secretario estadunidense de Estado y ex director de la CIA con Donald Trump (lo que ya da una idea de qué tipo de bicho se trata). Asegura que los cambios constitucionales y políticos esperados en México podrían provocar un desastre, alterarán la relación bilateral con Estados Unidos, desencadenarán caos en la frontera y probablemente iniciarán una guerra comercial; el resultado será el estancamiento económico en México; sólo se beneficiarán los cárteles que introducen veneno en ambas naciones . Y se quedó tan tranquilo.

Ante tal barbaridad, el mandatario mexicano reviró: los gringos están muy mal acostumbrados, con todo respeto, a meter las narices en otras partes , y entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos; va a haber elecciones en noviembre en aquel país y está la campaña; entonces, hay acusaciones mutuas y todo mundo opina. Cada vez que hay elecciones se desbordan las pasiones; se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe; hay una corriente muy intervencionista, pero pues lamentablemente, no se les quita .

Por eso opina el ex secretario de Estado, subrayó López Obrador: “No es un asunto personal. Sencillamente Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tiene que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza… Y aunque estamos viviendo nuevos tiempos y hay muy buen entendimiento, todavía tenemos que padecer de ese intervencionismo, que yo siento que poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida en que el gobierno en México no sea un gobierno entreguista y haga valer que México es un país independiente, soberano, libre, no una colonia ni un protectorado de ningún país extranjero”.