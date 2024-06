A

l gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, le pareció ingenioso hacer una doble confesión pública de ineficacia sexenal, con la esperanza de zafarse un poco del grave episodio de represión habido en Totalco (San Antonio Limón), una comunidad del municipio de Perote, donde la nefasta y popularmente muy denunciada corporación policiaca llamada Fuerza Civil (herencia de Javier Duarte, a la que acogió y protegió Cuitláhuac García durante toda su administración, hasta ayer) arremetió contra manifestantes y dejó dos muertos, varios heridos, allanamiento de casas y una violencia institucional que parecería impensable en un gobierno de presunto tinte semiprogresista.

La primera parte de la doble confesión pública consistió en una treta de pálido efectismo con la que anunció la desaparición de la Fuerza Civil asesina, aunque, en realidad, sólo significó el cambio de adscripción administrativa que, en el fondo, podría implicar un intencional enredo burocrático protector de mandos políticos y policiacos, tal vez con sacrificio de algunos agentes expiatorios de a pie.

La otra parte de la jugada de Cuitláhuac raya en el cinismo: luego del escándalo nacional por los actos represivos, y difundido el literal cochinero relacionado con Granjas Carroll (aunque no es esta la única empresa dañina del medio ambiente de la Cuenca Libres-Oriental), el gobernador saliente de Veracruz (dejará el cargo el próximo primero de diciembre) se dio por enterado de que algo podría hacer para atender la larga protesta regional contra los saqueadores de agua para redituabilidad empresarial y desgracia social, y ha advertido que si no hay papeles en regla de las porcinas Granjas Carroll se actuará federal y estatalmente en su contra y que él mismo, ya converso a la defensa popular luego de la agresión policiaca tan mentada, podría gestionar actos solidarios para los manifestantes que, sin embargo, no le creyeron ninguno de sus dos actos de falsa magia y anoche seguían en movilización acordada en asamblea.

En el flanco de los acomodos poselectorales, la élite morenista batallaba para tratar de justificar el desplazamiento de Gerardo Fernández Noroña del sitio que le correspondería (la coordinación de los senadores de la 4T o un cargo en el gabinete claudista) conforme a los compromisos signados por las seis corcholatas en el proceso interno del que emergió como triunfadora Claudia Sheinbaum, entre duras impugnaciones de Marcelo Ebrard (enfilado a la secretaría de Economía), regateos y abandonos de Adán Augusto López Hernández (presunto coordinador de senadores) e histórica oposición negociable de Ricardo Monreal (virtual coordinador de diputados federales).