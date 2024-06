n julio de 2021 el presidente López Obrador habló de sus posibles sucesores dando inicio a una temprana y accidentada campaña electoral. Al final de la preselección quedaron seis corcholatas: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y Ricardo Monreal. En beneficio de la unidad se estableció un pacto por el cual los perdedores recibirían premios de consolación (¿hay algo que compense perder la Presidencia?) en el futuro gabinete y en el Congreso de la Unión. Claudia Sheinbaum, la favorita inocultable de López Obrador, ya es la presidenta virtual. Marcelo Ebrard fue designado por ella como secretario de Economía. Ricardo Monreal agandalló el cargo de coordinador de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados. Manuel Velasco cosechará del crecimiento del Verde. Pero quedan otros personajes en la lista de pendientes: Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña. Al parecer, Adán Augusto ya tiene amarrada la coordinación del Senado. Sólo que Fernández Noroña no está conforme. Quedó en tercer lugar de la encuesta seleccionadora y reclama el liderazgo. Ya la presidenta electa abordó el asunto: Fernández Noroña es alguien a quien la gente quiere mucho, hablará con él... pero es del PT, no Morena pura sangre. La mejor operación que Claudia sabe hacer es sumar: el desencuentro se resolverá.

Respiro

El superpeso recuperó su valor por debajo de 18 unidades por dólar. Superó dos semanas de altibajos que se atribuyeron a la supermayoría que alcanzaron Morena y aliados en el Congreso, lo que les permitirá hacer cambios a la Constitución, en particular, al Poder Judicial. El dólar se cotizó en 17.97 pesos, llegó a subir a 18.50.

Ombudsman Social

Asunto: Mexicana le hizo dos cargos

El pasado mes de marzo compré 7 boletos para la ruta AIFA-Chetumal-AIFA en la página online de la línea aérea. Accedí al sistema de compra y el primer intento después de haber metido todos los datos falló y se bloqueó; al otro día volví a hacer el intento y corrí la fortuna de que el sistema funcionara al cien y después de unos minutos me mandaron a mi email la confirmación de compra. Sin embargo, ya en Chetumal me percaté de que en mi tarjeta había dos cargos por montos casi similares, hablé al banco y el banco me informó que la reclamación debía de hacerla directamente a Mexicana. Es la fecha que aún no me rembolsa ni un centavo del segundo cobro, a pesar de que ya hice lo conducente en su sistema de reservas.

Mariano Castrejón Gallardo

Twitterati

Claudio X: El triunfo de Morena en las urnas borra al Prian-PRD de Xóchitl. El PRD desaparece, el PRI gobierna dos estados y el PAN sólo cuatro. El PAN con Calderón dejó una guerra fallida con secretario narco y el PRI con Peña reformas que no sirvieron. El pueblo apoya a Morena.

@Víctor Romero Soto Ruiz

X: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com