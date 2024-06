Circulan versiones de que Omarov está detenido y otras de que sólo lo interrogaron. De acuerdo con el servicio de noticias Baza, que presume de contactos dentro del ministerio del Interior y de las dependencias de seguridad de Rusia, Omarov declaró que hace años que no ve a sus hijos, desde que se hicieron adeptos del wahabismo , rama radical del Islam.

Aunque desde fuera de Rusia grupos islamitas radicales reivindicaron las acciones, según analistas, no es claro si sólo el componente religioso resultó determinante para lanzar los ataques, dado que hay indicios que apuntan a un intento de desestabilizar la gestión de Serguei Melikov, gobernante impuesto por Moscú para mediar entre los clanes que se disputan el poder en esa república.

Según datos preliminares del CIR, perdieron la vida 15 policías y cuatro civiles, entre ellos un sacerdote ortodoxo, degollado en su templo. También murieron seis atacantes, pero no se sabe cuántos participaron en las incursiones.

Durante la madrugada se registraron balaceras en diferentes zonas de ambas ciudades hasta que el CIR anunció la mañana de este lunes que la operación había terminado al no existir ya peligro para la población .

Otro de los atacantes muertos, Ali Zagarikayev, hace dos años dejó la presidencia de la filial en el mismo distrito Sergokalinsky del partido SPRZ (siglas de Rusia Justa, Patriotas por la Verdad), organización de oposición en la Duma federal creada por la Oficina de la Presidencia rusa como alternativa a Rusia Unida.

Muerte a los terroristas

Sin hacer la mínima autocrítica, su líder máximo, Serguei Mironov, dijo este lunes que el Estado sólo puede reaccionar de una manera: muerte para los terroristas; cárcel para sus cómplices; expulsión para siempre de los órganos del poder para sus familiares. Si no, nunca podremos vencer a esta hidra .

En redes sociales daguestaníes se identifica a un atacante más como Gadzhimurad Kagirov, luchador profesional de artes marciales mixtas y sobrino en segundo grado del ex alcalde de Majachkalá, Musa Musayev. No se conocen datos del sexto atacante muerto y se comenta que al menos cinco de ellos asistían a la misma mezquita en las afueras del distrito Sergokalinsky.

Melikov, el gobernante de Daguestán, vinculó los atentados con la guerra en Ucrania al afirmar, en un mensaje grabado anoche, que “sin duda, todos nosotros de nuevo nos sentimos hoy como parte de los acontecimientos que tienen lugar en todo el mundo. Antes en mayor grado lo resentían quienes participan directamente en la ‘operación militar especial’, quienes defienden nuestro país en la primera línea del frente. Pero tenemos que entender que la guerra está llegando a nuestra casa. Lo intuíamos antes, pero esta noche vivimos de cerca esa guerra”.

Aljuljakim Gadzhiyev, diputado de la Duma, resultó más directo al considerar que detrás de los atentados están los servicios secretos de Ucrania y de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) , hipótesis que retomaron como línea a lo largo de este lunes los programas informativos de la televisión local.