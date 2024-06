Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 25 de junio de 2024, p. a12

En un deporte donde la perfección es cuestión de milímetros, Gaby López se mueve como pez en el agua. Desde niña, la golfista mexicana aprendió a golpear con precisión a sabiendas de que llegar a la élite de su disciplina no sería un trabajo sencillo.

Siempre he sido perfeccionista, viene de un trabajo familiar porque mi mamá nunca me dejó faltar a la escuela, fallar en una tarea o no asistir a los entrenamientos. Es algo que tengo en mi ADN, un compromiso conmigo y mis sueños , compartió Gaby, quien ayer fue confirmada como parte de la delegación olímpica junto con María Fassi.

Desde Lorena Ochoa, no ha existido hombre o mujer que haya cosechado tantos torneos en el golf como Gaby. La abanderada nacional en Tokio 2020 se ha encargado de consolidar una carrera para acudir a su tercera justa veraniega.

Estoy mejor preparada que en los Juegos anteriores, más serena, tranquila y lista para pelear por una medalla para mi país. No puedo controlar el desempeño de las demás golfistas, pero sí les aseguro que pondré todo mi esfuerzo , añadió la jugadora a La Jornada.

Por 100 años el golf se mantuvo fuera de los Juegos Olímpicos... hasta Río 2016, y Gaby López debutó en la cita brasileña.

Crecí con el sueño de ser gimnasta y la vida me llevó hacia el golf. Ser olímpica es para mí la cereza del pastel en mi carrera, lo soñé desde los seis años. Estoy orgullosa de esa niña que se levantó todos los días a las siete de la mañana para conseguir su meta.