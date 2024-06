Leipzig. El futbol ayer fue muy cruel. Siempre lo fue para los derrotados, esos que le dan cuerpo y rostro al desencanto, como Luka Modric, la estrella de Croacia, quien lo expresó de manera rotunda. No podía decirlo de otra manera cuando, a pesar de ser el autor del gol para los suyos, también falló un penal que tal vez habría evitado el empate 1-1 ante Italia que deja a la selección balcánica con escasas posibilidades de avanzar a octavos de final en la Eurocopa 2024. Una igualada que además consiguió la Azzurra en tiempo de compensación con ocho minutos que les concedió el árbitro.

No se pueden tener ocho minutos de tiempo añadido después de ese partido, es una tontería , aseguró Dalic. No hubo tantas interrupciones o tantas faltas para justificar eso. No quiero causar escándalo, pero creo que Croacia necesita ser reconocida y respetada. Jugamos durante casi tres horas .

Italia necesitaba sumar un punto para avanzar. Croacia, en cambio, precisaba de ganar, sí o sí, para seguir con vida.

Dalic no mencionó la posibilidad de esperar resultados para ver si conseguían avanzar como un tercer lugar, en una clara señal de que ya considera a su equipo eliminado.

Italia se enfrentará a Suiza en octavos de final el sábado en el Olympiastadion de Berlín, donde la final será el 14 de julio.

Fuimos algo blandos en el partido, y no elaboramos nuestro mejor nivel de juego , señaló el técnico italiano, Luciano Spalletti.

Cuando te puedes dar el lujo de empatar, así es como funciona, sabes que un empate es suficiente y eres un poco más tímido , remató.

En el otro duelo de la jornada, España cambió casi toda su alineación y mantuvo su paso perfecto en la Eurocopa al vencer 1-0 a Albania, que quedó eliminada.

Con su lugar ya asegurado al ganar el Grupo B, el seleccionador español Luis de la Fuente hizo 10 cambios en su alineación inicial.

España ganó los tres partidos de la fase de grupos en un Campeonato Europeo por primera vez desde 2008, cuando ganó el torneo.

Un gol de Ferran Torres a los 13 minutos bastó para asegurar los tres puntos y la atajada del portero David Raya en el tiempo de descuento ante Armando Broja permitió que España completara la primera fase del torneo sin encajar un gol.