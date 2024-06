La dependencia informó que el pasado 14 de marzo abrió el oficio con número OIC/MAC/D/018/2014 en el órgano interno de la demarcación, luego de que una empresa denunció a dos servidores públicos, quienes si bien le adjudicaron contratos por trabajos por más de 1.9 millones de pesos, la alcaldía le informó que no los requerían, pero los funcionarios hicieron un reclamo de fianza por trabajos no ejecutados. El expediente continúa en investigación.

La diputada Elizabeth Mateos señaló que no se ve la obra pública en la alcaldía; tenemos baches, no se hacen podas y no hay programas sociales , y aseguró que se han presentado 15 denuncias penales sobre los presuntos delitos.

Transparencia, esencial

El diputado Óscar López Ramírez indicó que la transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales que deben sustentar el actuar en el servicio público. Por ello, agregó, se requiere investigar los presuntos actos de corrupción a fin de esclarecer los datos y sumar esfuerzos en la lucha por erradicar la corrupción y las malas prácticas.

No obstante, los priístas Ernesto Alarcón y Tania Larios defendieron al alcalde Luis Gerardo Quijano, pues aseguraron que algunos contratos ya fueron auditados y se resolvió que no existe ningún acto de corrupción o contrario a la ley.