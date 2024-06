De aquel momento, refiere, sólo me acuerdo de reflejos de cosas que me pasaban, porque perdí el conocimiento. Sé que abusaron de mí muchas personas, y ya cuando reaccionaba estaba en sangre mi cuerpo .

La mujer, ahora de 30 años, comparte en entrevista que cuando estuvo reclutada en casas de seguridad, donde había muchísima mariguana, cocaína, armas y también otras niñas , fue forzada a empacar y vender droga, así como acudir a las fiestas del grupo en las que tenía que hacer lo que me pidieran .

Con voz tímida, señala que su estrategia para sobrevivir seis años fue sólo seguir las órdenes, pues era constante la amenaza de que la matarían. Hay que hacer que no ves, no oyes y no sabes nada .

El escape

Recuerda que a los 18 años escapó en un día de fiesta del grupo. Desde ahí se escondió en fincas, hasta que tras varios años regresó a su hogar.

Sin embargo, tras el reclutamiento forzado de su hermana, quien se atrevió a denunciar a los agresores, la familia vive amenazada. Indica que desde que eso pasó han estado en varios albergues, primero en Colombia, y ahora en la Ciudad de México, donde están en un proceso de reasentamiento en otro país .

Otra de las mujeres que vive en Casa Mambré es Caroline, nombre ficticio, quien salió de Honduras por amenazas de dos pandillas antagónicas. Asegura que pese a que ella no está involucrada con las Maras, la han intimidado por culpa del hermano de su ex pareja, que vendía información a ambos grupos .

Eso la llevó a abandonar su país junto con su ex pareja en septiembre de 2023. Sin embargo, en la ruta migratoria el hombre que decía amarla se volvió su violentador. Entrando a México empezó a ser más agresivo, pero nunca le demostré miedo porque sabía que si lo hacía me iría peor , expresa.

La joven finalmente lo dejó, pero aún teme que la busque. Y regresar a su país no es opción, allá me terminarán matando las pandillas.