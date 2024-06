Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2024, p. 5

Santa María Huatulco, Oax., No hay nada que temer (...) Ya no van a regresar los que se sentían dueños de México. ¡Ya no! , subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sabedor de que con los históricos resultados electorales se dio un contundente triunfo a su movimiento y a quien será su sucesora, Claudia Sheinbaum.

La gente eligió la continuidad de la transformación, dijo, y el próximo gobierno mantendrá las políticas en favor de la gente, e incluso ampliará los programas del Bienestar. En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide, y si se equivoca, vuelve a mandar .

López Obrador y Sheinbaum estuvieron ayer en Santa María Huatulco, Oaxaca, y en la sierra sur del estado como parte de las giras conjuntas que empezaron la semana pasada, las cuales abarcarán todas las entidades del país. Nos faltan 27 , sostuvo el mandatario, al recordar que ya visitaron Coahuila, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.