or esas cosas raras de la vida , que cantara el genial ecuatoriano Julio Jaramillo del sabroso vals peruano Que nadie sepa mi sufrir, compuesto en 1927 por los argentinos Ángel Cabral y Enrique Dizeo, ayer me encontré, haciendo las veces de improvisado marcador del libro de un sabio chino, la entrevista que le hiciera al matador peruano Andrés Roca Rey en un hotel de la ciudad de Tlaxcala el primero de noviembre de ¡2015!

No pocos considerarán que transcurridos ocho años ocho meses se le quita actualidad a cualquier nota, pero hay ocasiones en que la claridad de ideas y la permanencia de conceptos, aunadas a la notable evolución profesional que ha tenido el diestro entrevistado, otorgan a esa charla una vigencia sin desperdicio. Compruébelo el lector y discúlpeme el torero.

“Desde mi bisabuelo, ganadero modesto −comenzaba un joven de 19 años recién alternativado, ante la mirada atenta de Manolo, su fiel mozo de espadas y de una señora pensante de perturbadores ojos−, mi abuelo, empresario de la Plaza de Acho, mi tío abuelo aficionado práctico, mi tío rejoneador y mi hermano matador, he escuchado y vivido la tauromaquia desde que tengo uso de razón. Cierto que en Perú se dan centenares de festejos taurinos al año, además de los formales, pero no ha habido una figura peruana de nivel internacional.”

“Si logras ser figura en España −añadía con notable seguridad− lo eres en todo el mundo. Lo importante es ir a España y buscar el aval de profesionales y público. Con 14 años me fui por dos meses la primera vez. Al año siguiente lo hice de nuevo y a los 16 ya pude irme a vivir a España con el matador José Antonio Campuzano, a quien había conocido en Perú. Pero ya a los siete años me había enfrentado a mi primera becerra, de Rafael Puga, como regalo de cumpleaños y a los 10 maté mi primer becerro. Siempre decía: ‘quiero ser torero’ sin saber realmente lo que decía. Mi padre me lo puso claro: ‘si eres feliz, nosotros seremos felices. Debes irte a España; aquí no serás nada’. Y me fui de verdad. Me dolió dejar a mi familia pues sabía que no iba a volver en mucho tiempo o quizá nunca.