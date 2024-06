L

a continuidad al Segundo Piso, y ruptura justificada con lo que no se pudo hacer antes, aunque se pusieron los cimientos irrenunciables, incluye de manera principal y urgente una revolución pacífica que influya en las conciencias ya despiertas, pero lleve de la imaginación a la realidad mediante la práctica gubernamental. Ya no sería justo, ni con nosotros los contemporáneos del cambio verdadero, ni con las generaciones históricamente marginadas y, mucho menos, con las nuevas generaciones que deben llegar y crecer en un mundo y una práctica virtuosas; y esta última palabra no exagera lo que sería nuestro país si el nuevo gobierno federal hace suyas las opiniones y luchas de todo tipo cuyo análisis confirme que son virtuosas y no ocurrencias. Nuestro trabajo de una década atrás en este espacio y conferencias presenciales adonde nos han invitado, lleva un mensaje que no es casual o producto de un momento de iluminación ni tampoco oportunista ni forzado. Es un trabajo de tres décadas. Repitamos aquí sus premisas:

1) El fenotipo de la población mexicana cambió en 40 años: de ser bajitos, delgados, tal vez débiles por la escasa alimentación en muchos, pero no sistemáticamente enfermos como en el nuevo fenotipo que es, obeso desde la infancia a la presenectud en ambos sexos, y de comportamiento lento, distraído y desmotivado. Mientras el fenotipo heredado de nuestros ancestros: delgados en ambos sexos, fuertes, resistentes, avivados ante cualquier reto y eficaces ante cualquier trabajo, son por todo ello, quienes emigran a Estados Unidos, pero con el fin de mantener económicamente a sus familias.

2) Este fenómeno está directamente ligado a la transformación de la alimentación mundial, que dio un giro radical con el advenimiento del sistema de monocultivos de alta productividad, medida en cantidad de granos, pero no así en su calidad nutritiva ni sensorial, desplazando los policultivos del arroz, el maíz y los tubérculos farináceos, cultivados con otra serie de plantas comestibles complementarias, en distintas zonas del planeta.

3) Con la imposición del monocultivo de las diversas especies de trigo, e incorporando a esta técnica el arroz y el maíz, se fue quedando una población cada vez más numerosa sin empleo, sustituida la mano humana por las maquinarias, al tiempo que con esa alimentación además procesada, se fueron degradando los propios seres humanos e incluso las cocinas prestigiosas del mundo.