Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2024, p. 25

Chilpancingo , Gro., Acacio Flores Guerrero, alcalde del municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta del estado, fue hallado muerto y con un balazo en la cabeza, en la batea de una camioneta abandonada en un camino hacia la comunidad de Alacatlatzala, tras haber sido retenido por pobladores del lugar desde el jueves pasado, informaron fuentes de seguridad.

El edil, quien llegó al cargo postulado por el Partido Encuentro Solidario, se había trasladado a las colonias Monte de Olivo y La Guadalupe para inaugurar obras, donde presuntamente los pobladores lo retuvieron en exigencia del cumplimiento de otros proyectos. Iba acompañado de cuatro trabajadores del ayuntamiento y su chofer, quienes fueron liberados.

Zenaido Cano Galindo, presidente de los bienes comunales de Alacatlatzala, quien lamentó el asesinato de Flores Guerrero, aseguró: esto no se derivo del conflicto agrario que tiene Alacatlatzala con Malinaltepec, es un tema muy aparte, que surgió de la colonia La Guadalupe, con el ayuntamiento; tampoco había problemas electorales, todo estuvo tranquilo, sin accidentes .

Narró: yo anduve en Chilpancingo el miércoles y el jueves, y creo que el alcalde se confió mucho, porque nunca me informó que iba a subir a Alacatlatzala a inaugurar las obras. Primero fue a Monte de Olivo, de acuerdo con la información que me proporcionaron, y ahí no hubo ningún incidente; como a las 12 del día se retiró rumbo a la comunidad de Santa Anita, que es anexo de esa localidad, y entregó la obra, después convivió con la gente .