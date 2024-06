De La Redacción

Domingo 23 de junio de 2024

La cantante estadunidense Cyndi Lauper cumplió 71 años ayer, con varios proyectos en puerta. Además de ser activista a favor de los derechos LGBT+ y en contra de la discriminación racial, cuenta con una carrera de 40 años en la industria musical. Dentro de cuatro meses iniciará su gira de despedida, donde recorrerá ciudades de Estados Unidos y Canadá, además, recientemente se estrenó un documental dedicado a ella.

Saltó a la fama con su álbum debut She’s So Unusual en 1983, donde cautivó a la audiencia con su irreverencia, humor y vestimenta; ese disco incluye temas que se convirtieron en clásicos como Time After Time, True Colors y Girls Just Want to Have Fun, esta última considerada por su público como estandarte de la lucha por los derechos de la mujer.

En su próxima gira se presentará en 23 ciudades de Norteamérica, del 18 de octubre al 5 de diciembre, informó la promotora de eventos Live Nation, además el servicio de streaming Paramount+ estrenó en Estados Unidos y Canadá el documental Let the Canary Sing, dirigido por la australiana Alison Ellwood, el cual narra el ascenso a la fama de Lauper, su influyente estilo punk en constante evolución y su labor de defensa de los derechos humanos.

Cyndi Lauper se sitúo este mes en el Top 10 de la lista de bandas sonoras de Billboard con el álbum que acompaña a su nuevo documental.

Cynthia Ann Stephanie Lauper, nombre real de la artista, es originaria de Brooklyn, Nueva York, inició en la música en 1970, a finales de esa década formó parte del grupo Blue Angel, con quienes publicó un álbum en 1980, pero recibieron una demanda por parte de su ex manager que los dejó en quiebra.

Tuvo su segunda oportunidad en 1983 con su álbum She’s So Unusual, el cual recibió buenas críticas por parte de la industria y se convirtió en un éxito comercial a escala mundial.