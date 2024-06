M

is profesores me convocan a seguir con el estudio del interesante economista poskeynesiano Jan Kregel, En particular de su debate con autores de la Teoría Monetaria Moderna (TMM). No obstante su acuerdo en buscar una perspectiva heterodoxa alternativa a la ortodoxia en complicidad con la financiarización del mundo actual, crecientemente especulativo y rentista.

En ese marco sobresalen críticas internas en torno a la necesidad de cambiar la política económica. A pesar de los riesgos –indican– de reacciones de los mercados , como les llama mi querido amigo José Yuste.

Contrastan, por cierto, con la satisfacción expresada en mayo por los banqueros y se manifiestan –dicen– en el ataque reciente al tipo de cambio. Lo menos que debemos hacer es revisar la pertinencia o no de esa continuidad exigida. Sí, por los mismos que aceptaron el incremento real anual del 12 por ciento al salario mínimo en el sexenio y la extensión de los beneficios sociales, pero que han recibido incrementos reales anuales de 6 por ciento en los beneficios netos de su banca múltiple.

Los críticos aseguran que se permitió –al menos eso– a los bancos –grandes y chicos, nacionales y extranjeros– tener uno de los mejores sexenios en ganancias. No obstante –poco se menciona– que al interior del sistema bancario hay una radical asimetría. Se concentran los beneficios en unos cuantos.

Sí, efectivamente, oficialmente se registra ese crecimiento anual de 6 por ciento real, que permitió 273 mil 314 mil millones de pesos en 2023 en el resultado neto, a pesar del pago de 95 mil 445 millones de impuesto a la utilidad. Son beneficios concentrados (82 por ciento) en sólo siete de los 49 organismos de la banca múltiple.

Muy muy concentrados en BBVA, la tercera parte del total, que le permitió tener poco más del doble de Banorte, siguiente en la lista de beneficios. Además, con sólo la quinta parte de activos y la quinta parte de capital contable de la banca múltiple.