“En este viaje sonoro me acompañan 10 músicos, en formato de orquesta de salsa, pero cada uno de ellos se desarrollan en distintos géneros y escenas musicales, lo cual aporta una riqueza distintiva.

De vuelta a México, otras agrupaciones me invitaron a cantar salsa brava, estilo que yo no conocía, pero del cual quedé fascinada. Y ahora, mi primer proyecto solista resultó ganador para presentarse en el Cenart.

“Cuando era niña soñaba con dedicarme a ser cantante pop; sin embargo, en poco tiempo me ocurrieron varios sucesos significativos: me invitaron a participar en un concurso de boleros, luego formé parte de una orquesta de bolero tropical y se dio la oportunidad de viajar a Cuba, cuna de una gran variedad de géneros musicales que han influido de forma global.

Como mujer mexicana, me siento muy orgullosa de consolidar un sueño, con todas las dificultades que eso representa a nivel social y económico, en un mundo en el que predomina el patriarcado , explicó Rosalba Montero en entrevista con La Jornada.

La artista independiente se prepara para conquistar la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), hoy y el 30 de junio, donde no sólo compartirá sus composiciones, sino también versiones icónicas de los 90, década que marcó su crecimiento personal y musical.

“Los visitantes podrán disfrutar de la música tropical, con fusiones de pop, salsa, jazz y latin groove. Entre las obras que reversionaremos destacan Amores como el nuestro, Quítame ese hombre y Pero me acuerdo de ti, interpretadas por Jenny Rivera, Pilar Montenegro y Christina Aguilera, respectivamente.

Me encanta la idea de transformar algunas melodías, pues me permite explorar y expandir mi creatividad. Tomar una balada y convertirla en una cumbia o un jazz es un proceso emocionante que desafía mi imaginación y me permite jugar con distintos ritmos y arreglos.

Además del amor y del desamor, sentimientos que provocan una conexión profunda y resonante en las personas , para Rosalba Montero es de vital importancia que “mis canciones permitan a las personas sentirse comprendidas o acompañadas. La escritura me ha permitido explorar mis propios sentimientos y compartir ese proceso de autoconocimiento con mi público.

“Las melodías tienen el poder de sanar y unir, eso es algo que quiero compartir con todos. No obstante, es necesario seguir habilitando más espacios para las artistas independientes.

La música tropical, con su calidez y su alegría, se ha convertido en mi refugio y en mi manera de expresar varias emociones. Espero que los visitantes se den la oportunidad de experimentar un viaje envolvente e introspectivo, en el que hay que dejar atrás las preocupaciones para dar lugar al movimiento del cuerpo.

Con entrada gratuita, el concierto Para regalarte se realizará hoy y el 30 de junio a las 12 horas en la Plaza de las Artes del Cenart (Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México).