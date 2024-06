Acerca del título, Calmy borne by celestial waters, precisó que está en inglés debido a que la obra participó en un certamen internacional y que corresponde a una frase retomada del Wen Fu, un tratado sobre la poesía del poeta chino Lu Chi, del siglo III de nuestra era.

No es que me haya inspirado en ese texto para escribir mi obra; de hecho, ya la había concluido cuando me enfrenté a cómo titularla, y, como tenía que ver con China, busqué algo relacionado con ese país. Fue que me topé con ese escrito y me pareció fantástico. Habla de la vivencia de un artista creando, lo vi y me identifiqué cabrón. Lo impresionante es que se trata de un poeta chino del siglo III diciendo algo en lo que yo me reflejo. Eso quiere decir que lo que yo creo muy personal es algo que ha vivido la gente por miles de años.

Esta fue la primera ocasión que la OSN interpreta una obra de Charles Daniels y también la primera vez que su música suena en la sala principal del máximo escenario cultural y artístico del país, según consigna el crítico Juan Arturo Brennan, colaborador de este diario, en las notas al programa.

Este concierto de la Sinfónica Nacional –que será repetido hoy a las 12:15 horas– correspondió al penúltimo programa de su primera temporada. Como parte del mismo, la agrupación, dirigida por Ludwig Carrasco, también estrenó en México el Concierto para trombón del compositor y director español Salvador Brotons (1959), con la actuación como solista de su compatriota Ximo Vicedo, vitoreado por la audiencia al final de su interpretación. Es una obra poco convencional, dado que el instrumento para el que está escrita no figura de forma frecuente en las salas de concierto.

La noche cerró con la Primera sinfonía de Johannes Brahms (1833-1897), uno de los autores a los que está dedicada esta primera temporada. Al concluir, tanto la pieza como el desempeño de la agrupación y el director fueron celebrados por la concurrencia con aplausos y gritos atronadores.