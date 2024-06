Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 23 de junio de 2024, p. 3

Para Berta Hiriart, quien recibió entre aplausos de pie el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2024, el teatro y la literatura poseen el poder único para colaborar en la educación ética y sentimental que se requiere en forma urgente; abren la posibilidad de revalorar la vida, la propia y la de los otros, porque al entrar en zapatos ajenos, el mundo cobra perspectivas inusitadas .

En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ayer al mediodía la prolífica escritora fue distinguida con el galardón que lleva el nombre del reconocido dramaturgo, el cual no se le pudo entregar en las Jornadas Alarconianas, en Taxco, Guerrero, por la veda electoral.

La dramaturga, contenta y agradecida por sumar otro reconocimiento más a su impecable trayectoria, estuvo acompañada por Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Aída Melina Martínez Rebolledo, titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, así como de la dramaturga Ximena Escalante, quien fungió como jurado del certamen, y de la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda.

Hiriart, nacida el 2 de febrero de 1950 en la Ciudad de México, dijo: “Hay personas que preguntan desconcertadas ‘¿por qué escribe usted para niños?’ Como si no bastara que la tercera parte de la población tenga menos de 14 años. Aún hace falta insistir en que los niños, niñas y adolescentes son personas respetables e interesantes y que trabajar para ellos puede entrañar los más intensos desafíos.

El asunto es grave porque los cachorros humanos enfrentan mil problemas; viven como el resto de nosotros en un mundo donde imperan la violencia, la desigualdad y otras tantas calamidades. Precisan de herramientas para acomodar lo que les sucede; están recién llegados y tendríamos que escuchar sus preguntas con mayor atención para conocer sus inquietudes.

Por estas razones, “intento con mis obras ofrecer, si no una respuesta –no la tengo–, al menos un motivo de reflexión; una señal que diga ‘te he escuchado y el asunto me preocupa tanto como a ti. Aquí va una historia que trata sobre ello, a ver qué te parece’. Y es el público quien señala si la dramaturgia que se le presenta logra tocar su inteligencia y corazón”.