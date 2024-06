Aquí estamos, y yo diría que estamos unidos y echados para adelante , destacó Marko Cortés, mientras Gálvez consideró que la reunión fue un buen corte de caja , que incluyó lo que vi en campo, lo que viví, dónde me daba cuenta de ciertos conflictos, dónde hay dirigentes, que los conozco desde hace 20 años, y siento que se deben renovar .

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la coalición opositora, y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dijeron ayer que darán vuelta a la página sobre los desencuentros que han tenido después de la derrota electoral del pasado día 2, aunque la hidalguense refrendó sus críticas y habló de organizar a la ciudadanía el próximo año a partir de la llamada marea rosa.

La ex candidata fue recibida en la sede nacional del blanquiazul por Cortés; la secretaria general del partido, Noemí Luna, y Cecilia Romero, ex dirigente del PAN. La plática fue a puerta cerrada y no necesariamente coincidió con las fotografías del encuentro, en las que los protagonistas aparecen muy sonrientes.

–¿ Seguirá cercana al PAN? –se le preguntó a Gálvez.

–De entrada, ahorita yo soy senadora –respondió.

La hidalguense subrayó que en los dos meses y 10 días que le restan como legisladora presentará una reforma constitucional para que se pueda tipificar como traición a la patria cuando el presidente de la República intervenga en las elecciones. Agregó que espera que la acompañen el PAN y los otros partidos de oposición, al igual que en su propuesta en materia judicial, que también llevará a la Comisión Permanente como iniciativa.

Además, informó que va a hacer un recorrido por todo el país para agradecer a quienes la apoyaron con su voto. Es gente, expuso, que hizo un compromiso por México y hoy se siente abandonada; vamos a ver cómo nos organizamos con un movimiento, primero para resistir y luego veremos en qué nos convertimos .

La marea rosa será parte, ya que está ahí y seguramente se activa, al igual que los xochilovers, indicó.