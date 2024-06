Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 21 de junio de 2024, p. 16

Yo no ofendí a la señora Xóchitl, no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie y menos a una mujer , aseguró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al preguntarle sobre la determinación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo responsabilizó de haber incurrido en violencia simbólica contra Xóchitl Gálvez, postulada a la Presidencia por la coalición opositora PRI-PAN-PRD, López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que no sabe de dónde salió este señalamiento.

Recordó que en una ocasión en el instituto electoral tergiversaron sus declaraciones sobre Gálvez para obligarlo a no referirse a ella. Pero nunca he ofendido a la señora, no sé de dónde salió esto , aseveró.

Respecto al llamado hecho esta semana por Volker Türk, titular del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de que las autoridades mexicanas garanticen la rendición de cuentas por la violencia y los asesinatos reportados durante el proceso electoral, el mandatario afirmó que su gobierno ha informado al respecto y que seguirá haciéndolo.

Mostró datos presentados recientemente por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que indican que fueron asesinados 12 candidatos, cuatro precandidatos y 10 aspirantes sin registro. Reconoció que no están contabilizados quienes fueron ultimados luego de la elección.